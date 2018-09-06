Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Кувейта Сабах ас-Сабах, что не обсуждал убийство лидера Сирии Башара Асада.

Об этом сообщило издание "Ведомости".

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Этот вопрос никогда даже не рассматривался, мы не думали об этом,

– заявил Трамп.

Президент США назвал книгу журналиста газеты The Washington Post Боба Вудворда "фикцией". При этом Трамп заметил, что если в сирийской провинции Идлиб снова начнутся боевые действия, то США будут "очень злые".

Ранее The Washington Post опубликовала выдержки из текста книги Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме". В ней рассказывается о события апреля 2017 года. Тогда в провинции Идлиб произошла химическая атака, в которой Вашингтон обвинил Асада, после чего США нанесли ракетный удар по Сирии.

"Давайте, ***, убьем его! Давайте действовать! Давайте уже, ***, убьем их!", – именно так Трамп говорил своему министру обороны Джеймсу Маттису, следует из книги.

Там же утверждается, что Маттис заявил о готовности, но положил трубку и сказал высокопоставленному помощнику, что нужно быть взвешенными. Именно так был разработан план нанесения авиаудара, утверждается в книге.