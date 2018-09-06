Трамп после скандальных публикаций пообещал победить на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах, на которых он планирует баллотироваться на второй срок.

Об этом сообщило агентство "РИА "Новости".

Читайте также: "Лживые факты и фальшивые источники": Трамп отреагировал на новую скандальную книгу о себе

Мы (администрация – 24 Канал) делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А все потому, что мы делаем – мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить возможным менее чем через два года,

– сказал Трамп на встрече с шерифами США.

Такие заявления президента прозвучали на фоне скандальных публикаций, появившихся в последние дни в США.

В среду в газете New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой рассказывается о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов.

Комментируя статью, Трамп назвал ее "настоящим позором" и снова обвинил газету в предвзятом к себе отношения, отметив, что, по его мнению, они неправильно освещали и его предвыборную кампанию.

"Анонимная, ничего не значащая редакция", – сказал глава государства.

Количество критических публикаций о Трампа и его администрации значительно возросло в последние дни и продолжает расти с приближением к выборам в конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента – республиканцы.