Так, Трамп отметил, что книгу Вудворда уже опровергли и дискредитировали глава Пентагона Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Лидер США считает неслучайным выход книги в канун выборов в Конгресс. Об этом он отметил в Twitter.

Их (Мэттиса и Келли – "24") высказывания были сфабрикованы. Аналогично другие истории и цитаты. Вудворд – политтехнолог демократов? Обратите внимание на время (когда выходит книга – "24")?

– написал Трамп в соцсети.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?