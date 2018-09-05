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"Лживые факты и фальшивые источники": Трамп отреагировал на новую скандальную книгу о себе

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Трамп подверг разрушительной критике новую скандальную книгу о себе
Трамп подверг разрушительной критике новую скандальную книгу о себе / YourNewsWire.com

Президент США раскритиковал книгу известного американского журналиста Боба Вудвора "Страх: Трамп в Белом доме" и назвал фальсификацией высказывания его подчиненных, приведенные в ней. Сотрудники Белого дома тоже опровергли возмутительные заявления, которые им приписывают.

Так, Трамп отметил, что книгу Вудворда уже опровергли и дискредитировали глава Пентагона Джеймс Мэттис и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Лидер США считает неслучайным выход книги в канун выборов в Конгресс. Об этом он отметил в Twitter.

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Их (Мэттиса и Келли – "24") высказывания были сфабрикованы. Аналогично другие истории и цитаты. Вудворд – политтехнолог демократов? Обратите внимание на время (когда выходит книга – "24")?
– написал Трамп в соцсети.

Трампа розлютила книга нова книга Боба Вудвора про нього
Трампа разозлила новая книга Боба Вудвора о нем. Глава Белого дома назвал факты, приведенные в ней "лживыми", а источники, которые использует журналист, "фальшивыми"

В своей книге, отрывки из которой опубликованы в Washington Post, Вудворд пишет, что Джон Келли якобы назвал Трампа "идиотом, которому ничего нельзя объяснить", между тем топ-чиновник подобные высказывания со своей стороны отрицал.

"Идея о том, что я когда-нибудь называл президента идиотом, является неправдой, на самом деле все с точностью до наоборот... Это еще одна жалкая попытка испачкать близких к Трампу людей и отвлечь внимание от многих успехов администрации", – говорится в заявлении Келли, которое президент США обнародовал в своем Twitter.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в свою очередь заверил, что он никогда не говорил "презрительных слов о Трампе, которые приписывает ему в книге Вудворд". Согласно тексту книги, Мэттис после важного разговора с президентом США заявил, что "действия Трампа и его понимание вещей – на уровне пяти- или шестиклассника".

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, книга Вудворда – это "сфабрикованные истории, многие из которых придуманы недовольными экс-сотрудниками, которые пытаются "очернить" президента США. Сандерс также добавила, что "демократы и их союзники в медиа понимают, что политика Трампа работает и с таким успехом никто не сможет победить его (на выборах) в 2020 году".

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Напомним, это уже не первая скандальная книга о Дональде Трампе. 5 января этого года в свет вышло творение Майкла Вулффа "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа", где медийщик собрал немало слухов и сплетен, связанных с американским лидером.

Теги: Новости политики Новости США Книги Скандал Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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