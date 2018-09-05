Он идиот, а ум на уровне шестиклассника: команда Трампа называет работу с ним безумием

В США выйдет новая книга о главе Белого дома Дональде Трампе, посвящена тому, как команда Трампа снова и снова пытается обуздать его необразованность и импульсивность, чтобы предотвратить катастрофу.

Об этом говорится в новой книге члена редколлегии Washington Post Боба Вудворда, отрывки из книги опубликованы на сайте газеты, передает УНИАН.

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К примеру, во время заседания Совета национальной безопасности США 19 января президент поставил под сомнение присутствие американской армии на Корейском полуострове включительно с разведывательными силами, которые пристально следят за ракетами КНДР.

Трамп сказал, что не понимает, почему США должны тратить на это ресурсы вообще. "Мы делаем это, чтобы не допустить Третью мировую войну", – сказал министр обороны Джеймс Мэттис.

После этой встречи Мэттис был "раздражен и встревожен". В книге написано, что он сказал своим близким соратникам, что действия президента и его понимание вещей на уровне пяти – или шестиклассника.

Поступки и недалекие взгляды Трампа раздражают многих его ключевых советников. Глава администрации Белого Дома Джон Келли часто терял терпение и говорил коллегам, что считает президента "распущенным".

Он идиот. Бессмысленно убеждать его в чем угодно. Он сошел с рельсов. Мы в сумасшедшем доме. Я даже не понимаю, почему каждый из нас сейчас здесь. Это худшая работа, которая у меня когда-либо была,

– сказал Келли о Трампе на встрече небольшой группы чиновников.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки против гражданских требовал от Пентагона ликвидировать президента Сирии Башара Асада.