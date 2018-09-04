Трамп требовал от Пентагона уничтожить Асада, – Washington Post

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки против гражданских требовал от Пентагона ликвидировать президента Сирии Башара Асада.

Об этом говорится в новой книге члена редколлегии Washington Post Боба Вудворда, отрывки из книги опубликованы на сайте газеты.

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После химатаки в апреле 2017 года Трамп позвонил главе Пентагона Джеймсу Мэттису и заявил: "Давайте, ***, убьем его! Давайте действовать! Давайте уже, ***, поубиваем их!".

В ответ Мэттис сказал, что займется этим, а своему советнику заявил: "Мы не будем ничего такого делать. Мы будем действовать более взвешенно".

Потом в процессе консультаций были разработаны варианты проведения военной операции против Сирии, которую Трамп в конечном итоге и одобрил. Были нанесены ограниченные ракетные удары в Сирии по военным объектам, где могли изготавливать химическое оружие.