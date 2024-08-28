По сообщению начальника КГВА Сергея Попка, Совет обороны Киева рассмотрел несколько важных для города вопросов.

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Мобилизация в столице

Прежде всего, речь шла об организации и гарантировании непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.

уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно -врачебных комиссий;

определен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации;

обращено внимание на работу ВЛК для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий по мобилизации.

Обучение в условиях обстрелов и блэкаута

Также на Раде говорили об организации безопасного и качественного образовательного процесса в учебных заведениях города Киева в этом учебном году.