За повідомленням начальника КМВА Сергія Попка, Рада оборони Києва розглянула кілька важливих для міста питань.
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Мобілізація у столиці
Передусім, йшлося про організацію та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.
- уточнено склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій;
- визначено режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації;
- звернуто увагу на роботу ВЛК для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.
Навчання в умовах обстрілів та блекауту
Також на Раді говорили про організацію безпечного та якісного освітнього процесу у закладах освіти міста Києва у цьому навчальному році.
- До 30.08.2024 усі заклади освіти міста мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки;
- Розглянуто питання організації щоденного контролю та моніторингу закладів освіти з боку правоохоронців;
- Рала оборони підняла питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією.
- Ссновною формою навчання для усіх закладів освіти буде очна форма. Але, в окремих випадках також можуть бути застосовані дистанційна, змішана та інші форми, передбаченими законодавством України. Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів.