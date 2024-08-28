За повідомленням начальника КМВА Сергія Попка, Рада оборони Києва розглянула кілька важливих для міста питань.

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Мобілізація у столиці

Передусім, йшлося про організацію та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.

уточнено склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій;

визначено режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації;

звернуто увагу на роботу ВЛК для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.

Навчання в умовах обстрілів та блекауту

Також на Раді говорили про організацію безпечного та якісного освітнього процесу у закладах освіти міста Києва у цьому навчальному році.