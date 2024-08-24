Это 24 Каналу заметил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес. По его словам, на Западе до сих пор много людей, которые готовы воспринимать российские нарративы о "неудачах Украины".

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"К сожалению, администрация США недооценила возможности Украины и переоценивала возможности России. К сожалению, в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и других западных столицах еще слишком много людей, которые не могут поверить, что Россию можно победить. Они готовы воспринимать российские нарративы о неудачах Украины", – сказал он.

Не должно быть ограничений

Бен Ходжес отметил, что Курская операция создает очень много проблем для Кремля. В частности, это пленные российские военные, негативное влияние на нефтяную, газовую и ядерную инфраструктуру в Курске, внутреннее противостояние между ФСБ, российским генштабом и росгвардией.

Россия сейчас находится в очень трудном положении. Самое время усилить давление на нее и поддержать Украину. Я рад, что правительство США не говорит Украине "быть осторожными, замедлиться". Мне жаль, что мы еще не сняли ограничения на использование ATACMS Украиной. Но по крайней мере не слышим так много предупреждений, например, о том, чтобы Украина действовала осторожнее,

– подчеркнул он.

Генерал-лейтенант США в отставке объяснил, что Запад не должен указывать Украине, какие именно виды оружия нужно использовать. В то же время нужно предоставить Украине все, что нужно ей для победы. В частности, он надеется, что ВСУ дадут разрешение применять ATACMS.

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"Это позволило бы уничтожать российские аэродромы, с которых осуществляются атаки, а также российскую нефтяную и газовую инфраструктуру, которая обеспечивает Россию финансами для продолжения войны. Западным странам следует признать, что в их интересах, чтобы Украина достигла успеха и победила Россию. Мы должны предоставить Украине все необходимое без ограничений", – подчеркнул Бен Ходжес.