Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес. Он подчеркнул, что в России очень запутанная и неэффективная система командования.

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"Федеральная служба безопасности будет руководить ответом на контрнаступление украинцев в направлении Курска. Генеральный штаб, который руководит операциями на Востоке, не имеет никакого настоящего интереса в том, чтобы ФСБ достигала успеха. Поэтому они не спешат перебрасывать войска из Покровска на Курск", – объяснил он.

Однако в какой-то момент кому-то все-таки придется принимать решение о переброске войск. Вряд ли это лицо уже четко определено или приняло это решение.

Проблемы в логистике

Бен Ходжес отметил, что также на это влияет логистика, которая необходима для переброски больших сил на такое расстояние. Вряд ли у россиян есть много грузовиков или поездов, которые готовы перевозить такое количество оккупантов в Курскую область. Им нужно много времени на подготовку.

Кроме этого, дело в дистанции. Если ехать на транспортном средстве прямо из Покровска до Суджи, то получается примерно 500 километров. Но тогда им пришлось бы ехать через украинскую территорию, через Харьков. Поэтому это не тот маршрут, которым они могут воспользоваться. Им пришлось бы объезжать подконтрольные Украине территории. Наверное, говорится о 700 – 900 километрах. Это долгий путь,

– подчеркнул он.

Это возможно только при условии, что у страны-агрессора есть сотни грузовиков, которые готовы начать перемещение военных, или сотни товарных вагонов в случае необходимости. Однако это вряд ли возможно.