Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, что его поразило в рейде Сил обороны на Курскую область. По его словам, мир недооценил Украину.

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Три вещи, которые показала Курская операция

Украинская армия продолжает наступательную операцию на территории России. В Курской области Силы обороны достигли немалых успехов. Аналитики ISW даже сообщили о 35-километровом продвижении ВСУ.

Меня поразили три аспекта. Прежде всего мы снова недооценили способность Украины проводить планирование и хранить свои планы в секрете; комбинированно применить свои силы и применять все свои ресурсы. Мы также переоценили способность России проводить ответные операции. Очевидно, что Украина застала Россию врасплох,

– подчеркнул Бен Ходжес.

Более того, Киев также застал врасплох многих на Западе. В частности, масштаб и компетентность операции ВСУ в Курской области.

"Во-вторых, мы не знаем точно, какие конкретные цели преследует украинское правительство и Генеральный штаб. Поэтому я могу лишь предположить, что наступательная операция украинцев имеет целью зачистить большой объем территории в Курской области, чтобы она не была безопасным местом для использования российской артиллерии, ракетных установок и вообще будущих операций", – отметил генерал США в отставке.

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По мнению Ходжеса, это правильный подход. Это также меняет нарративы о российско-украинской войне. В частности, никто на Западе больше не говорит о неизбежности победы России.

Третья вещь, которая меня больше всего поразила, это реакция России – насколько она была абсурдной, медленной и неэффективной. Поскольку наступление явно стыдит Путина, он пытается представить его какой-то "террористической операцией" украинцев и сделал ФСБ ответственной за отражение атаки,

– заметил Ходжес.

Очевидно, что военное наступление – это не компетенция Федеральной службы безопасности России. К тому же примечательно, что нет ни понимания, ни слаженности между ФСБ, генштабом, министерством обороны России и росгвардией. Поэтому никто не прилагает усилий, чтобы помочь федералам. И это, конечно, играет на руку Украине.