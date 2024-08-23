Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес. Він підкреслив, що у Росії дуже заплутана та неефективна система командування.

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"Федеральна служба безпеки керуватиме відповіддю на контрнаступ українців у напрямку Курська. Генеральний штаб, який керує операціями на Сході, не має жодного справжнього інтересу у тому, щоб ФСБ досягала успіху. Тому вони не поспішають перекидати війська з Покровська на Курськ", – пояснив він.

Однак у якийсь момент комусь все-таки доведеться ухвалювати рішення про перекидання військ. Навряд чи ця особа вже чітко визначена або ухвалила це рішення.

Проблеми у логістиці

Бен Годжес зазначив, що також на це впливає логістика, яка необхідна для перекидання великих сил на таку відстань. Навряд чи у росіян є багато вантажівок чи потягів, які готові перевозити таку кількість окупантів у Курську область. Їм потрібно багато часу на підготовку.

Крім цього, річ у дистанції. Якщо їхати на транспортному засобі прямо з Покровська до Суджі, то виходить приблизно 500 кілометрів. Але тоді їм довелося б їхати через українську територію, через Харків. Тому це не той маршрут, яким вони можуть скористатись. Їм довелося б об’їжджати підконтрольні Україні території. Напевно, мовиться про 700 – 900 кілометрів. Це довгий шлях,

– підкреслив він.

Це можливо лише за умови, що у країни-агресорки є сотні вантажівок, які готові розпочати переміщення військових, або сотні товарних вагонів у разі необхідності. Однак це навряд чи можливо.