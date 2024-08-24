Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес. За його словами, на Заході досі багато людей, які готові сприймати російські наративи про "невдачі України".

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"На жаль, адміністрація США недооцінила можливості України та переоцінювала можливості Росії. На жаль, у Вашингтоні, Лондоні, Берліні та інших західних столицях ще занадто багато людей, які не можуть повірити, що Росію можна перемогти. Вони готові сприймати російські наративи про невдачі України", – сказав він.

Не повинно бути обмежень

Бен Годжес зазначив, що Курська операція створює дуже багато проблем для Кремля. Зокрема, це полонені російські військові, негативний вплив на нафтову, газову та ядерну інфраструктуру у Курську, внутрішнє протистояння між ФСБ, російським генштабом та росгвардією.

Росія зараз перебуває у дуже скрутному становищі. Саме час посилити тиск на неї та підтримати Україну. Я радий, що уряд США не говорить Україні "бути обережними, сповільнитись". Мені шкода, що ми ще не зняли обмеження на використання ATACMS Україною. Але принаймні не чуємо так багато попереджень, наприклад, про те, щоб Україна діяла обережніше,

– підкреслив він.

Генерал-лейтенант США у відставці пояснив, що Захід не повинен вказувати Україні, які саме види зброї потрібно використовувати. Водночас потрібно надати Україні все, що потрібно їй для перемоги. Зокрема, він сподівається, що ЗСУ дадуть дозвіл застосовувати ATACMS.

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"Це дозволило б знищувати російські аеродроми, з яких здійснюються атаки, а також російську нафтову та газову інфраструктуру, яка забезпечує Росію фінансами для продовження війни. Західним країнам слід визнати, що в їхніх інтересах, щоб Україна досягла успіху та перемогла Росію. Ми повинні надати Україні все необхідне без обмежень", – наголосив Бен Годжес.