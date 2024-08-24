Про новий пакет військової допомоги для критичних потреб української держави в сфері безпеки і оборони оголосило Міністерство оборони США напередодні Дня Незалежності України.

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Зазначають, що пакет є 64 траншем адміністрації Байдена, який буде наданим із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

До нового пакета військової допомоги увійшло:

обладнання та боєприпаси для боротьби з безпілотниками (БПЛА);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним стеженням і дротовим наведенням (TOW);- протитанкові системи Javelin і AT-4;

високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги (HMMWV);

боєприпаси для стрілецької зброї;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підриву;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

У Пентагоні також зазначили, що США і міжнародна коаліція з майже 50 членів НАТО та партнерів залишаються відданими підтримці України, яка продовжує боротьбу з російською агресією.