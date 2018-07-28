Франция хочет построить газопровод с Испанией: Макрон рассказал детали

Франция рассматривает возможность строительства газопровода с Испанией через Пиренеи, который соединит две страны и будет транспортировать газ из Северной Африки и других стран.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на энергетическом саммите в Лиссабоне, передает агентство Reuters.

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Так, он отметил, что этот проект может стать экономически выгодным, так как Франция планирует отказаться от угольных электростанций и увеличить использование газа.

Также на саммите стороны договорились расширять связи между энергетическими сетями трех государств для сокращения изоляции от европейских рынков электроэнергии и газа и повышения энергобезопасности.

Кроме того, европейские лидеры взяли на себя обязательства увеличить число альтернативных источников энергии, включая сжиженный природный газ, подчеркнув его важность "для диверсификации источников и путей энергосообщения с целью сокращения зависимости" от Евросоюза.