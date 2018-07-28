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Франція хоче збудувати газопровід з Іспанією: Макрон розповів деталі

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Франція може побудувати газопровід з Іспанією
Франція може побудувати газопровід з Іспанією / Фото з відкритих джерел

Франція розглядає можливість будівництва газопроводу з Іспанією через Піренеї, який з'єднає дві країни і буде транспортувати газ із Північної Африки та інших країн.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на енергетичному саміті у Лісабоні, передає агентство Reuters.

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Так, він зазначив, що цей проект може стати економічно вигідним, адже Франція планує відмовитися від вугільних електростанцій і збільшити використання газу.

Також на саміті сторони домовилися розширювати зв'язки між енергетичними мережами трьох держав для скорочення ізоляції від європейських ринків електроенергії та газу і підвищення енергобезпеки.

Окрім того, європейські лідери взяли на себе зобов'язання збільшити число альтернативних джерел енергії, включаючи зріджений природний газ, підкресливши його важливість "для диверсифікації джерел і шляхів енергосполучення з метою скорочення залежності" від Євросоюзу.

Теги: Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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