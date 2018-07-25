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Президент Франції Макрон опинився в центрі скандалу через "ручного садиста"

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Президент Франції Макрон опинився в центрі скандалу
Президент Франції Макрон опинився в центрі скандалу / ru.euronews.com

Величезні неприємності з пресою і громадською думкою зараз виникли у французького колеги Трампа Еммануеля Макрона. Він виявився в центрі скандалу, пов'язаного з його le couteau suisse, тобто спеціальною людиною.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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За його словами, така спеціальна людина виконує для свого господаря найрізноманітніші доручення, іноді – сумнівні, а іноді просто незаконні. 

"Під час першотравневих демонстрацій в Парижі в об'єктиви операторів потрапив один поліцейський, який дуже вже активно бив і затримував демонстрантів, ламав їм руки і поливав їх газом. Журналісти дізналися, що ця людина ніякий не поліцейський, а ще він постійно з'являється поруч з президентом. Репортери зробили запит і з'ясували, що цей суб'єкт офіційно працює охоронцем Макрона. Звуть його, до речі, Олександр Беналла", – сказав Яковина.

Це само по собі було дуже дивно. Охоронець президента в свої вихідні, виявляється, переодягається поліцейським і б'є людей. Загалом, цей діяч нікому, крім президента, не підкорявся, багато жив в якийсь паралельної реальності, мабуть, стріляв по кому хотів, точно бив кого хотів, при цьому поліція старанно обходила його стороною,
– сказав політичний оглядач.

Яковина додав, що репутація Макрона як динамічного, сучасного, відкритого і ліберального лідера просто знищена, немає її більше. Зараз його знають як Маню з ручним фашистом. 

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 25 липня 2018 року:

 

Теги: Новини політики Еммануель Макрон Відеоблоги Новини Франції
Джерело: 24 канал
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