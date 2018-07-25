00:50
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 18°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Президент Франции Макрон оказался в центре скандала из-за "ручного садиста"

39 Читати новину українською
Президент Франции Макрон оказался в центре скандала
Президент Франции Макрон оказался в центре скандала / ru.euronews.com

Огромные неприятности с прессой и общественным мнением сейчас возникли у французского коллеги Трампа Эммануэля Макрона. Он оказался в центре скандала, связанного с его le couteau suisse, то есть специальным человеком.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

Читайте также: Советника Макрона поймали за избиением активиста: резонансные фото и видео

По его словам, такой специальный человек выполняет для своего хозяина самые разные поручения, иногда – сомнительные, а иногда просто незаконные.

"Во время первомайских демонстраций в Париже в объективы операторов попал один полицейский, который слишком уж активно бил и задерживал демонстрантов, ломал им руки и поливал их газом. Журналисты узнали, что этот человек никакой не полицейский, а еще он постоянно появляется рядом с президентом. Репортеры сделали запрос и выяснили, что этот субъект официально работает охранником Макрона. Зовут его, кстати, Александр Беналла", – сказал Яковина.

Это само по себе было очень странно. Охранник президента в свои выходные, оказывается, переодевается полицейским и бьет людей. В общем, этот деятель никому, кроме президента, не подчинялся, много жил в какой-то параллельной реальности, видимо, стрелял по кому хотел, точно бил кого хотел, при этом полиция старательно обходила его стороной,
– сказал политический обозреватель.

Яковина добавил, что репутация Макрона как динамичного, современного, открытого и либерального лидера просто уничтожена, нет ее больше. Сейчас его знают как Маню с ручным фашистом.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 25 июля 2018 года:

 

Теги: Новости политики Новости Франции Видеоблоги Эммануэль Макрон
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 25 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 июля, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 271
Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
25 июля, 23:00 Агент Путина: почему США боятся, что Трамп сдаст родину Кремлю
Іван Яковина 90
Главные новости 25 июля: Смерть от Hummer'a, Савченко идет в Президенты и сильные ливни в Киеве
25 июля, 22:45 Главные новости 25 июля: Смерть от Hummer'a, Савченко идет в Президенты и сильные ливни в Киеве
390
"Вишенка" новых санкций от США
25 июля, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 892
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
25 июля, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 263
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Казахскую журналистку убили в ее квартире
 12 марта 2015 , 16:02
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук