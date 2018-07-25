Президент Франции Макрон оказался в центре скандала из-за "ручного садиста"

Огромные неприятности с прессой и общественным мнением сейчас возникли у французского коллеги Трампа Эммануэля Макрона. Он оказался в центре скандала, связанного с его le couteau suisse, то есть специальным человеком.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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По его словам, такой специальный человек выполняет для своего хозяина самые разные поручения, иногда – сомнительные, а иногда просто незаконные.

"Во время первомайских демонстраций в Париже в объективы операторов попал один полицейский, который слишком уж активно бил и задерживал демонстрантов, ломал им руки и поливал их газом. Журналисты узнали, что этот человек никакой не полицейский, а еще он постоянно появляется рядом с президентом. Репортеры сделали запрос и выяснили, что этот субъект официально работает охранником Макрона. Зовут его, кстати, Александр Беналла", – сказал Яковина.

Это само по себе было очень странно. Охранник президента в свои выходные, оказывается, переодевается полицейским и бьет людей. В общем, этот деятель никому, кроме президента, не подчинялся, много жил в какой-то параллельной реальности, видимо, стрелял по кому хотел, точно бил кого хотел, при этом полиция старательно обходила его стороной,

– сказал политический обозреватель.

Яковина добавил, что репутация Макрона как динамичного, современного, открытого и либерального лидера просто уничтожена, нет ее больше. Сейчас его знают как Маню с ручным фашистом.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 25 июля 2018 года: