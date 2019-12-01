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      Францию и Швейцарию соединят метрополитеном: видео

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      Из Женевы в французские города можно будет добраться на метро / EPA

      В Женеве 15 декабря запустят метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции.

      Общая протяженность линий составит около 230 километров. На линии будет 45 станций на две страны. Об этом сообщает Euronews.

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      На маршруте будут задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

      Смотрите видео про метро между Швейцарией и Францией:

      Для чего Франции и Швейцарии совместное метро

      Женева, одна из самых густонаселенных европейских агломераций. О совершенствовании транспортной инфраструктуры города говорили уже давно. Не в последнюю очередь потому, что пассажиропоток идет в основном из Франции, где жизнь дешевле, и зарплаты в Швейцарии облагаются меньшими налогами. Поэтому утром французы приезжают в Женеву работать, а вечером возвращаются домой.

      Новая транспортная система позволит снизить количество автомобилей на дорогах на 12%. Также должны уменьшиться пробки на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают более 650 тысяч автомобилей.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Транспорт Евросоюз Новости Франции Швейцария Метро
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