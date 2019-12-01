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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Францію і Швейцарію з'єднають метрополітеном: відео

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      Із Женеви до французьких міст можна буде дістатись на метро / EPA

      У Женеві 15 грудня запустять метро Lemans Express, що має зв'язати місто із населеними пунктами Швейцарії та Франції.

      Загальна протяжність ліній складе близько 230 кілометрів. На лінії буде 45 станцій на дві країни. Про це повідомляє Euronews.

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      На маршруті будуть задіяні 45 поїздів, що відправлятимуться з Женеви кожні десять хвилин. Вартість проекту склала 1,5 мільярда євро.

      Дивіться відео про метро між Швейцарією та Францією:

      Для чого Франції та Швейцарії спільне метро

      Женева, одна з найбільш густонаселених європейських агломерацій. Про вдосконалення транспортної інфраструктури міста говорили вже давно. Не в останню чергу тому, що пасажиропотік йде в основному із Франції, де життя дешевше, і зарплати у Швейцарії обкладаються меншими податками. Тому вранці французи приїжджають у Женеву працювати, а ввечері повертаються додому.

      Нова транспортна система дозволить знизити кількість автомобілів на дорогах на 12%. Також повинні зменшитися затори на франко-швейцарському кордоні, який щодня перетинають понад 650 тисяч автомобілів.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Транспорт Метро Швейцарія Новини Франції Євросоюз
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