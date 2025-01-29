Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что есть признаки того, что "Миражи" работали в украинском небе.

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Система донаведения ракет

Свитан отметил, что самолеты Су-24 использовались только для сброса ракет Storm Shadow и SCALP. То есть, ракету на земле программируют инженеры, затем подвешивают на самолет, Су-24 ее поднимает, сбрасывает в определенной точке, и дальше она идет по той цели, что прописана в головке ракеты. В последнее же время видно, что ракеты используются с дополнительной системой донаведения.

Это возможно только если она повышена на французские истребители. Тогда есть возможность управления этими ракетами. Еще ими может управлять Eurofighter, и их у нас, вероятно, нет. Поэтому, скорее всего работают "Миражи" для управления этими ракетами. В частности, по Орлу был нанесен удар этими ракетами, скорее всего с "Миражей",

- отметил летчик-инструктор.

Самолеты могут работать над Россией

По словам полковника запаса ВСУ, есть подтверждение, что 3 – 4 самолета "Мираж" уже в Украине выполняют пусть учебно-тренировочные задачи, но раз в неделю могут выполнить и боевое – сбросить ракету, нанести удар. Они оборудованы системами РЭБ, которые не дают возможности россиянам их отследить и уничтожить, то есть, они могут даже на малых высотах заходить на российскую территорию, как это было в 2022 году.

"Наши летчики на Су-24 и Су-27 уничтожали российские колонны, которые шли в Сумскую и Харьковскую области. Еще там на подходах, на глубине 40 – 50 километров. "Миражи" могут еще глубже заходить. Мы это еще увидим. После того, как появятся "Миражи" можно будет ждать приговора и для Керченского моста, уже окончательного", – подчеркнул военный эксперт.