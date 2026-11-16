Тайные ротации, по крайней мере, с лета: французские бойцы действуют в Украине в рамках миссии "Воля", – СМИ

Как сообщает радиостанция RFI со ссылкой на осведомленные источники, соответствующую небоевую структуру возглавляет французский генерал.

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Каковы подробности?

Специалисты сосредоточены на обучении бойцов и обслуживании сложной западной техники, в частности артиллерийских систем Caesar, истребителей Mirage 2000 и высокоточных ракет.

Собеседники радиостанции характеризуют миссию как мобильную и гибкую структуру, которая направляет небольшие группы кадровых военных на ограниченный срок.

Для сохранения полной секретности поездку оформляют через учебный центр в польском Венджине, где действует миссия Gerfaut в рамках программы ЕС EUMAM Ukraine. Командированным бойцам приказывают публично заявлять, что местом их службы является именно соседнее государство.

Прикрытие через польские полигоны и дипломатическое усиление

Информацию о периодических приездах французских военных специалистов подтвердил также источник агентства AFP, подробности которого приводит газета Le Parisien. Собеседник подчеркнул отсутствие боевых задач во время таких командировок.

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Ротации французских инструкторов, помогающих Украине во Франции, Польше или время от времени в самой Украине, действительно происходят. Но это не военная операция. Намерений привлекать их к силовым действиям нет– подчеркнул источник AFP.

Париж также увеличил штат координационной группы при своем посольстве в Киеве, подчинив ее трехзвездочному генералу.

Источники предполагают, что подобные специализированные миссии эпизодически прибывали в Украину еще с 2022 года, однако нынешняя активизация связана с предстоящим развертыванием контингента международной "Коалиции желающих".

Напомним, ранее мы писали, что первые совместные маневры многонациональных сил под названием "Koalicja" проходят на территории Польши и должны завершиться 22 ноября.