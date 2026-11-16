Таємні ротації щонайменше з літа: французькі бійці діють в Україні в межах місії "Воля", – ЗМІ

Як повідомляє мовник RFI з посиланням на обізнані джерела, відповідну небойову структуру очолює французький генерал.

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Які подробиці?

Фахівці зосереджені на навчанні бійців та обслуговуванні складної західної техніки, зокрема артилерійських систем Caesar, винищувачів Mirage 2000 і високоточних ракет.

Співрозмовники радіостанції характеризують місію як мобільну та гнучку структуру, яка скеровує невеликі групи кадрових військових на обмежений термін.

Для збереження повної таємності поїздки оформлюють через навчальний центр у польському Венджині, де діє місія Gerfaut у межах програми ЄС EUMAM Ukraine. Командированим бійцям наказують публічно заявляти, що місцем їхньої служби є саме сусідня держава.

Прикриття через польські полігони та дипломатичне посилення

Інформацію про періодичні заїзди французьких військових фахівців підтвердило також джерело агентства AFP, деталі якого наводить газета Le Parisien. Співрозмовник підкреслив відсутність бойових завдань під час таких відряджень.

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Ротації французьких інструкторів, які допомагають Україні у Франції, Польщі або час від часу в самій Україні, справді відбуваються. Але це не військова операція. Намірів залучати їх до силових дій немає– наголосило джерело AFP.

Париж також збільшив штат координаційної групи при власному посольстві в Києві, підпорядкувавши її тризірковому генералу.

Джерела припускають, що подібні фахові місії епізодично прибували в Україну ще з 2022 року, проте нинішня активізація пов'язана з майбутнім розгортанням контингенту міжнародної Коаліції охочих.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перші спільні маневри багатонаціональних сил під назвою Koalicja проходять на польській території та мають фінішувати 22 листопада.