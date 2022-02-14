Манипуляции зафиксировали аналитики Центра противодействия дезинформации. Относительно этого факта специалисты уже обратились в СБУ.
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О чем были сюжеты
Журналисты на временно оккупированной территории Украины пообщались с главарем боевиков Денисом Пушилиным.
Также показали террористов, которые заручились поддержкой российских военных и дерзко осмелились желать мира.
Более того, цинично говорилось, что Украина якобы пытается инициировать дальнейшее ведение военных действий на Донбассе.
Угроза российской агрессии
- СНБО 14 февраля провел заседание под грифом "секретно". По его итогам секретарь Рады Алексей Данилов успокоил украинцев. Он заявил, что в ближайшие дни наступления России не будет.
- Также президент Владимир Зеленский опубликовал обращение. Он заверил, что о вражеской армии у границы известно все. Подчеркнул, что ВСУ значительно сильнее и готовы давать отпор врагу.
- Россия направила ответ на запрос МИД Украины относительно действия ее войск у границ нашего государства. Кремль заявил, что они якобы никакой активности не ведут и в очередной раз обвинил Украину в эскалации.
Угроза со стороны России до сих пор существует: смотрите видео