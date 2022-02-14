Маніпуляції зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації. Щодо цього факту фахівці вже звернулись до СБУ.

До теми ЗСУ не зустрічатимуть росіян з квітами, – "слуга народу" Кравчук про можливий напад Путіна

Про що були сюжети

Журналісти на тимчасово окупованій території України поспілкувалися із ватажком бойовиків Денисом Пушиліним.

Також показали терористів, що заручилися підтримкою російських військових і зухвало насмілилися бажати миру.

Ба більше, цинічно мовилося, що Україна нібито намагається ініціювати подальше ведення військових дій на Донбасі.

Загроза російської агресії

Загроза з боку Росії досі існує: дивіться відео