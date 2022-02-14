Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу. У Володимира Путіна чомусь дуже викривлене уявлення про Україну.

До теми Через загрозу ескалації поліцію переводять на посилений режим служби

За словами Кравчук, це відбувається вже упродовж багатьох років. Однак якщо Росія таки наважиться на повномасштабний наступ, то ЗСУ зустрічатимуть її з різним озброєнням.

Ми віримо у Збройні сили. Вони готові до розвитку будь-якої ситуації й точно росіян не зустрічатимуть з квітами,

– наголосила нардепка.

Кравчук зауважила, що наразі й військові, й пересічні українці дуже мотивовані, адже мовиться про їхню рідну землю. Вона також додала, що будь-яку інформацію про можливий напад зараз варто сприймати з холодним розумом.