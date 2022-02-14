Росія відповіла на запит Україні в офіційному документі, який опинився в розпорядженні журналістів. У відповіді Кремль не надав чітких роз'яснень щодо питань, які задав офіційний Київ.

Зауважте Якщо Росія відповідає за слова, то має показати прозоро свої дані про військових, – МЗС

Що каже Кремль

У Кремлі переконують, що Україна "сама винна в ескалації". Ще більшою є цинічна заява щодо самого змісту запиту Києва. Росія переконує, що в ньому нібито є "провокаційні заяви" щодо окупованого нею Криму.

Крім того, Кремль переконує, що не веде на своїй території жодної незвичної військової активності. Тому там вважають, що Віденський документ, яким керувалося українське МЗС, нібито недоречний.

Довідка. Віденський документ – міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ для реалізації заходів щодо довіри та безпеки в регіоні. Її положення передбачають щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників, повідомлення військового характеру для зменшення ризику, консультації про незвичайну військову діяльність і небезпечні інциденти тощо.

Абсолютною вершиною цинізму та абсурду стала заява Кремля про те, що нібито на Донбасі зосереджено 120 тисяч українських військових, які буцімто готові до наступу та ескалації. Запит українського МЗС у Росії назвали "спробою відволікти увагу від підготовки силового вирішення конфлікту", який уже традиційно там називають "внутрішньоукраїнським".

Що цьому передувало

11 лютого Україна надіслала офіційний запит Росії з вимогою пояснити військові "навчання" біля кордонів. На відповідь Кремлю дали 48 годин.

Кремль мав надати Києву всю інформацію про свої війська як поблизу межі з Україною, так і на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.

Серед інформації, яку просили в держави-агресорки: дата завершення військової діяльності; найменування, підпорядкованість та кількість військових формувань; типи озброєнь та військової техніки, які беруть участь у навчаннях.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відповіді Кремль таки не надав.

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