Французькі пекарі запропонували включити їхній національний багет у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вона створена для захисту національних традицій, знань і навичок.

Окремо від списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, новий статус має на меті захистити традиції, знання та вміння. Все для того, аби вони не втрачалися з часом.

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Пекарі відзначили, що мистецтво випікання французького хліба передавалося з покоління в покоління і його треба "захистити від плагіаторів із супермаркетів".

Перше, про що ми просимо дитину, – це піти купити багет в пекарні. Ми зобов'язані захищати ці звички заради самих себе,

– сказав президент Федерації пекарів Франції Рейтер Домінік Анракт.

Відзначається, що список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО наразі включає неаполітанську піцу та коржі з Ірану й Казахстану.

Довідка. За даними сайту Planetoscope, щороку у Франції споживають приблизно 10 мільярдів багетів.

Чому саме багет

Однак, на жаль, з 1970 року майже 20 тисяч пекарень закрилися, оскільки покупці замість цього ходять у великі супермаркети. Там же багети, як правило, виготовляють не традиційними методами.

Список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО складається в межах програми "Шедеври усної і нематеріальної культурної спадщини".

Про те, чи включатимуть багет до списку культурної спадщини, ЮНЕСКО оголосить наприкінці 2022 року.

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