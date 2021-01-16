Умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд: что известно про миллиардера
От сердечного приступа умер французский барон Бенджамин де Ротшильд. Он возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Group.
Банкиру было 57 лет. Об этом сообщила его жена в субботу, 16 января, пишет Le Parisien.
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Детали инцидента
Ариан де Ротшильд (его жена) отметила, что муж перенес сердечный приступ в семейном доме в Пренье в Швейцарии днем 15 января 2021 года.
Когда состоятся похороны
Похороны барона состоятся в ближайшие дни в семейном кругу.
По данным рейтинга Forbes Real-Time, Бенджамин де Ротшильд занимал 33 место в списке самых богатых людей Швейцарии с состоянием 15 миллиардов долларов.
Что известно про Бенджамина де Ротшильда: коротко
- Бенджамин де Ротшильд был французским банкиром.
- После смерти своего отца Эдмонда Адольфа де Ротшильда стал владельцем Edmond de Rothschild Group с 1997 года.
- Она специализируется на управлении частными банковскими услугами и активами.
- Стоимость активов, которыми руководила группа, составляет 173 миллиарда швейцарских франков (более 160 миллиардов евро).
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