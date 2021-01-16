От сердечного приступа умер французский барон Бенджамин де Ротшильд. Он возглавлял совет директоров Edmond de Rothschild Group.

Банкиру было 57 лет. Об этом сообщила его жена в субботу, 16 января, пишет Le Parisien.

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Детали инцидента

Ариан де Ротшильд (его жена) отметила, что муж перенес сердечный приступ в семейном доме в Пренье в Швейцарии днем ​​15 января 2021 года.

Отметим! Он – потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении. Барон считался одним из самых богатых членов этого рода.

Когда состоятся похороны

Похороны барона состоятся в ближайшие дни в семейном кругу.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, Бенджамин де Ротшильд занимал 33 место в списке самых богатых людей Швейцарии с состоянием 15 миллиардов долларов.

Что известно про Бенджамина де Ротшильда: коротко