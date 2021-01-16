Помер французький банкір Бенджамент де Ротшильд: що відомо про мільярдера
Від серцевого нападу помер французький барон Бенджамін де Ротшильд. Він очолював раду директорів Edmond de Rothschild Group.
Банкірові було 57 років. Про це повідомила його дружина в суботу, 16 січня, пише Le Parisien.
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Деталі інциденту
Аріан де Ротшильд (його дружина) зазначила, що чоловік переніс серцевий напад у сімейному будинку в Преньї у Швейцарії вдень 15 січня 2021 року.
Коли відбудуться похорони
Похорони барона відбудуться найближчими днями в сімейному колі.
За даними рейтингу Forbes Real-Time, Бенджамін де Ротшильд займав 33 місце у списку найбагатших людей Швейцарії зі статком 15, мільярдів доларів.
Що відомо про Бенджаміна де Ротшильда: коротко
- Бенджамін де Ротшильд був французьким банкіром.
- Після смерті свого батька Едмонда Адольфа де Ротшильда став власником Edmond de Rothschild Group з 1997 року.
- Вона спеціалізується на управлінні приватними банківськими послугами та активами.
- Вартість активів, якими керувала група, становить 173 мільярди швейцарських франків (понад 160 мільярдів євро).
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