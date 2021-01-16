Від серцевого нападу помер французький барон Бенджамін де Ротшильд. Він очолював раду директорів Edmond de Rothschild Group.

Банкірові було 57 років. Про це повідомила його дружина в суботу, 16 січня, пише Le Parisien.

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Деталі інциденту

Аріан де Ротшильд (його дружина) зазначила, що чоловік переніс серцевий напад у сімейному будинку в Преньї у Швейцарії вдень 15 січня 2021 року.

Зазначимо! Він – нащадок засновника династії Ротшильд в сьомому поколінні. Барон вважався одним з найбагатших членів цього роду.

Коли відбудуться похорони

Похорони барона відбудуться найближчими днями в сімейному колі.

За даними рейтингу Forbes Real-Time, Бенджамін де Ротшильд займав 33 місце у списку найбагатших людей Швейцарії зі статком 15, мільярдів доларів.

Що відомо про Бенджаміна де Ротшильда: коротко