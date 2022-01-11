Оккупированный полуостров появился в видеосюжете о ситуации на востоке Украины.

Важно В Испании в школьных учебниках Крым обозначили "русским": Украина выразила протест

В сюжете "Украина: в армейских траншеях на границе с Россией" появилась карта, иллюстрировавшая события 2014 года. На ней Крым сначала обозначили частью украинской территории, а впоследствии – тем же цветом, что и территория России.

В то же время, временно неконтролируемые правительством части территории Донецкой и Луганской областей в сюжете выделили отдельным цветом.



Оккупированный Крым обозначили "российским" / Скриншот France Télévisions.

Как это объяснили представители канала

Неназванная сотрудница посольства Украины во Франции в Фейсбуке рассказала, что общались с редакцией канала. Как передает ее слова "Крым.Реалии", представители телеканала извинились, сообщив, что эта ситуация возникла из-за технической ошибки.

По ее словам, графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала относительно украинского Крыма.

К сожалению, такие досадные ситуации случаются даже с порядочными журналистами и адекватными медиа. Отметим, что контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен. Продолжаем следить за соблюдением принципа "нулевой толерантности" к извращенному отражению временно оккупированного Крыма,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В последнее время украинский Крым все чаще показывают российским. Например, в июле было сразу 2 таких скандала. В украиноязычной версии общедоступной онлайн-энциклопедии Википедия заметили карту России с украинским Крымом. А в инстаграмме на странице, позиционирующей себя как официальное представительство JBL – карту Украины без Крыма и Донбасса.