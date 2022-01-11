Оккупированный полуостров появился в видеосюжете о ситуации на востоке Украины.
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В сюжете "Украина: в армейских траншеях на границе с Россией" появилась карта, иллюстрировавшая события 2014 года. На ней Крым сначала обозначили частью украинской территории, а впоследствии – тем же цветом, что и территория России.
В то же время, временно неконтролируемые правительством части территории Донецкой и Луганской областей в сюжете выделили отдельным цветом.
Оккупированный Крым обозначили "российским" / Скриншот France Télévisions.
Как это объяснили представители канала
Неназванная сотрудница посольства Украины во Франции в Фейсбуке рассказала, что общались с редакцией канала. Как передает ее слова "Крым.Реалии", представители телеканала извинились, сообщив, что эта ситуация возникла из-за технической ошибки.
По ее словам, графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала относительно украинского Крыма.
К сожалению, такие досадные ситуации случаются даже с порядочными журналистами и адекватными медиа. Отметим, что контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен. Продолжаем следить за соблюдением принципа "нулевой толерантности" к извращенному отражению временно оккупированного Крыма,
– говорится в сообщении.