Французский миллиардер Серж Дассо умер в возрасте 93 лет

В Париже на 94-м году жизни скончался известный французский миллиардер Серж Дассо.

Как пишет издание BFM TV, богач умер от сердечного приступа.

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Миллиардер скончался в штаб-квартире своей семейной компании Dassault Aviation, которую он сам возглавлял с момента смерти своего отца, конструктора Марселя Дассо в 1986 году.

Кроме, авиакомпании Дассо также был владельцем одной из самых влиятельных газет Франции Le Figaro.

По данным издания Forbes, состояние французского миллиардера составляет примерно 15 миллиардов долларов.

Mort ce lundi à 93 ans, qui était Serge Dassault ? pic.twitter.com/0eym9HxObt — BFMTV (@BFMTV) 29 травня 2018 р.

Кто такой Серж Дассо?

Семья Дассо контролирует авиакосмическую компаниб Dassault Aviation, основанную в 1930 году. Серж Дассо стал президентом компании после смерти своего отца в 1986 году. С 2000 года он является почетным председателем компании Dassault Aviation, которая занимается производством военных, региональных и бизнес-самолетов, в том числе истребителей Rafale и бизнес-джетов Falcone. С 1995 по 2009 года Серж Дассо был мэром города Корбей-Эсона в 30 километрах от Парижа. В 2018 году Серж Дассо занял 41-е место в списке самых богатых людей мира.