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Французький мільярдер Серж Дассо помер у віці 93 років

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Серж Дассо помер в Парижі у 93 роки
Серж Дассо помер в Парижі у 93 роки / bfmtv.com

У Парижі на 94-му році життя помер відомий французький мільярдер Серж Дассо.

Як пише видання BFM TV, багатій помер від серцевого нападу.

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Мільярдер помер у штаб-квартирі своєї сімейної компанії Dassault Aviation, яку він сам очолював з моменту смерті свого батька, конструктора Марселя Дассо у 1986 році.

Окрім, авіакомпанії Дассо також був власником однієї з найвпливовіших газет Франції Le Figaro.

За даними видання Forbes, статки французького мільярдера становлять приблизно 15 мільярдів доларів.

Хто такий Серж Дассо? Сім'я Дассо контролює авіакосмічну компанію Dassault Aviation, засновану в 1930 році. Серж Дассо став президентом компанії після смерті свого батька в 1986 році. З 2000 року він є почесним головою компанії Dassault Aviation, яка займається виробництвом військових, регіональних і бізнес-літаків, в тому числі винищувачів Rafale і бізнес-джетів Falcone. З 1995 до 2009-го Серж Дассо був мером міста Корбей-Есон за 30 кілометрів від Парижа. У 2018 році Серж Дассо зайняв 41-ше місце в списку найбагатших людей світу.

Теги: Гроші Новини Франції Втрати
Джерело: 24 Канал
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