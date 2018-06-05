Французский пловец хочет осуществить впечатляющий рекорд

Французский 51-летний пловец Бенуа Леком начал заплыв через Тихий океан. Стартовал спортсмен в японском городе Тёси и планирует проплыть примерно 9 тысяч километров до Сан-Франциско. Подготовка к столь долгому заплыву продолжалась более шести лет.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщает издание, путешествие продлится около полугода. Мужчина намерен плыть по 8 часов в день. Спать и есть он будет на лодке, которая его будет сопровождать. В случае успеха Леком станет первым человеком, которому удалось переплыть Тихий океан.

Напомним, это уже второй раз Леком будет осуществлять заплыв такого рода – в 1998 году он первым переплыл Атлантический океан за 73 дня. Он преодолел дистанцию ​​от американского штата Массачусетс до Франции ​​за 73 дня. В общем спортсмен преодолел расстояние в 6400 километров. При этом он плыл кролем не более восьми часов в день.