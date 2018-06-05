Французький плавець хоче здійснити вражаючий рекорд

Французький 51-річний плавець Бенуа Леком розпочав заплив через Тихий океан. Стартував спортсмен у японському місті Тьосі і планує пропливти приблизно 9000 кілометрів аж до Сан-Франциско. Підготовка до такого тривалого запливу тривала більш шести років.

Про це повідомляє ВВС.

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Як повідомляє видання, подорож триватиме близько півроку. Чоловік має намір пливти по 8 годин на день. Спати і їсти він буде на човні, який його супроводжуватиме. У разі успіху Леком стане першою людиною, якій вдалося перепливти Тихий океан.

Нагадаємо, це вже вдруге Леком буде здійснювати заплив такого роду – у 1998 році він першим переплив Атлантичний океан за 73 дні. Він подолав дистанцію від американського штату Массачусетс до Франції за 73 дні. Загалом спортсмен подолав відстань у 6400 кілометрів. При цьому він плив кролем не більше восьми годин на день.