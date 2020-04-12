Французы могут покинуть карантин, чтобы взять животное из приюта
Во Франции правительство расширило перечень обстоятельств, по которым граждане могут покинуть место изоляции во время карантина. Теперь в него добавили посещение приютов и оформление опеки над животными.
Такое чувствительное решение принято исключительно для благосостояния животных. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.
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С соответствующей инициативой выступила общественная организация – Общество защиты животных, которое было вынуждено закрыть публичный доступ к 62 приютам. Там в ожидании новых хозяев находятся почти 5 тысяч пушистиков.
Согласно новым правилам, граждане должны выбрать животное для принятия опеки исключительно онлайн на сайте организации. После этого им должны назначить личную встречу в одном из приютов. За животным может прийти только один человек.
Какова ситуация с коронавирусом во Франции?Страна находится на 4 месте в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19. Их там, по состоянию на 12 апреля, аж 130 730. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране умерли 13 832 человека.
В то же время во Франции действует жесткий режим карантина. Сейчас он продлен до 15 апреля. Впрочем, уже 13 апреля Эммануэль Макрон может объявить о его продлении.
Французы могут покидать дома только при насущных потребностях, которые четко определены правилами. На каждый выход надо заполнять специальную бумажную форму или активизировать онлайн QR-код. За нарушение режима – штраф в 135 евро или лишение свободы на срок в несколько месяцев.
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