Французи можуть покинути карантин, аби взяти тварину з притулку

У Франції уряд розширив перелік обставин, через які громадяни можуть залишити місце ізоляції під час карантину. Тепер до нього додали відвідини притулків й оформлення опіки над тваринами.

Таке чутливе рішення прийняте виключно задля добробуту тварин. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.

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Із відповідною ініціативою виступила громадська організація – Товариство захисту тварин, яке було вимушене закрити публічний доступ до 62 притулків. Там в очікуванні нових господарів перебувають майже 5 тисяч пухнастиків.

Згідно з новими правилами, громадяни повинні обрати тварину для прийняття опіки виключно онлайн на сайті організації. Після цього їм мають призначити особисту зустріч в одному із притулків. За твариною може прийти лише одна особа.

Яка ситуація з коронавірусом у Франції? Країна перебуває на 4 сходинці у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19. Їх там, станом на 12 квітня, аж 130 730. Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, у країні померли 13 832 людини.



Водночас, у Франції діє жорсткий режим карантину. Наразі він продовжений до 15 квітня. Втім, вже 13 квітня Еммануель Макрон може оголосити про його продовження.



Французи можуть залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код. За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на строк у декілька місяців.