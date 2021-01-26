Во Франкфурте мужчина с ножом напал на прохожих: есть пострадавшие
Утром во вторник, 26 января, во Франкфурте неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек получили ранения. Жертв, к счастью, нет.
Источник: Frankfurter Rundschau
Мужчина напал на прохожих в привокзальном квартале.
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Детали
- Нападение произошло около 9: 00.
- От действий мужчины пострадали несколько человек.
- Их госпитализировали в местную больницу.
- Жизни пострадавших ничего не угрожает.
- Очевидцы рассказали, что своих жертв нападавший выбирал случайно.
- Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.
- По данным СМИ, мужчина не находился под действием алкоголя и наркотических веществ.
- Правоохранители устанавливают мотивы нападения.
- Правоохранители перекрыли квартал, где произошло нападение. Движение там ограничено.
- В то же время полицейские сообщили, что угроза миновала, и жители Франкфурта могут возвращаться к привычному ритму жизни.
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