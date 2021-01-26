Утром во вторник, 26 января, во Франкфурте неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек получили ранения. Жертв, к счастью, нет.

Источник: Frankfurter Rundschau Мужчина напал на прохожих в привокзальном квартале. Актуально Украинского подростка, избитого в Париже, медленно выводят из комы: детали о состоянии парня Детали Нападение произошло около 9: 00.

От действий мужчины пострадали несколько человек.

Их госпитализировали в местную больницу.

Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Очевидцы рассказали, что своих жертв нападавший выбирал случайно.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.

По данным СМИ, мужчина не находился под действием алкоголя и наркотических веществ.

Правоохранители устанавливают мотивы нападения.

Правоохранители перекрыли квартал, где произошло нападение. Движение там ограничено.

В то же время полицейские сообщили, что угроза миновала, и жители Франкфурта могут возвращаться к привычному ритму жизни.