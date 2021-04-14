Результаты ежегодного исследования "Состояние свободы в мире" свидетельствуют о том, что Украина является "частично свободной" страной. Так, по шкале демократической свободы наше государство набрало 60 из 100 возможных баллов

Детали исследования

Украина набрала 26 из 40 баллов в сфере политических прав. В категории гражданских свобод – 34 из 60 баллов.

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Кстати, в прошлом году Украина в целом набрала на 2 балла больше – 62.

По данным исследования выборы Президента Украины состоялись честно. Однако справедливым голосование на парламентских и местных выборах признали на 3 балла из 4. Все потому, что волеизъявление не состоялось на временно оккупированных территориях, а во время второго – фиксировали нарушения.

Сколько баллов получила Украина

Справедливое избирательное законодательство – 2 из 4 баллов;

возможность создавать новые политические партии – 3 балла;

возможность для оппозиции увеличить свою поддержку – 3 балла;

свободна ли украинская политика от влияния других сил – 2 балла;

имеют ли все слои населения полные политические права – 3 балла;

насколько надежны и эффективны защитные средства против коррупции – 1 балл;

прозрачность правительства – 1 балл;

существование свободных СМИ – 2 балла;

возможность свободно говорить о своей вере – 3 балла;

уровень академической свободы – 3 балла;

возможность свободно выражать свои взгляды на деликатные темы – 3 балла;

уровень свободы собраний – 2 балла;

уровень свободы организаций, занимающихся правами человека – 2 балла;

независимая судебная система – 1 балл;

уровень рассмотрения уголовных и гражданских дел – 1 балл;

уровень защиты от применения физической силы – 1 балл;

гарантия равного отношения к разным слоям населения – 2 балла;

возможность основать собственный бизнес без чужого влияния – 2 балла;

уровень защиты людей от экономической эксплуатации – 2 балла.