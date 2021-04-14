Freedom House внес Украину в "частично свободные" страны
Результаты ежегодного исследования "Состояние свободы в мире" свидетельствуют о том, что Украина является "частично свободной" страной. Так, по шкале демократической свободы наше государство набрало 60 из 100 возможных баллов
Источник:Freedom House
Детали исследования
Украина набрала 26 из 40 баллов в сфере политических прав. В категории гражданских свобод – 34 из 60 баллов.
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Кстати, в прошлом году Украина в целом набрала на 2 балла больше – 62.
По данным исследования выборы Президента Украины состоялись честно. Однако справедливым голосование на парламентских и местных выборах признали на 3 балла из 4. Все потому, что волеизъявление не состоялось на временно оккупированных территориях, а во время второго – фиксировали нарушения.
Сколько баллов получила Украина
- Справедливое избирательное законодательство – 2 из 4 баллов;
- возможность создавать новые политические партии – 3 балла;
- возможность для оппозиции увеличить свою поддержку – 3 балла;
- свободна ли украинская политика от влияния других сил – 2 балла;
- имеют ли все слои населения полные политические права – 3 балла;
- насколько надежны и эффективны защитные средства против коррупции – 1 балл;
- прозрачность правительства – 1 балл;
- существование свободных СМИ – 2 балла;
- возможность свободно говорить о своей вере – 3 балла;
- уровень академической свободы – 3 балла;
- возможность свободно выражать свои взгляды на деликатные темы – 3 балла;
- уровень свободы собраний – 2 балла;
- уровень свободы организаций, занимающихся правами человека – 2 балла;
- независимая судебная система – 1 балл;
- уровень рассмотрения уголовных и гражданских дел – 1 балл;
- уровень защиты от применения физической силы – 1 балл;
- гарантия равного отношения к разным слоям населения – 2 балла;
- возможность основать собственный бизнес без чужого влияния – 2 балла;
- уровень защиты людей от экономической эксплуатации – 2 балла.
Что известно о Freedom House
Freedom House – это международная неправительственная организация. Ежегодно она выпускает исследования о состоянии политических и гражданских свобод в странах мира. С 1978 года FH выпускает ежегодные доклады "Свобода в мире", в которых анализируется положение дел с политическими правами и гражданскими свободами в различных государствах. Организация присваивает соответствующие рейтинги, по которым страны делятся на "свободные", "частично свободные" и "несвободные".
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