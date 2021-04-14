Результати щорічного дослідження "Стан свободи в світі" свідчать про те, що Україна є "частково вільної" країною. Так, за шкалою демократичної свободи наша держава набрала 60 зі 100 можливих балів

Деталі дослідження

Україна набрала 26 з 40 балів у сфері політичних прав. У категорії цивільних свобод – 34 з 60 балів.

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До речі, минулого року Україна загалом набрала на 2 бали більше – 62.

За даними дослідження вибори Президента України відбулися чесно. Однак справедливим голосування на парламентських та місцевих виборах визнали на 3 бали з 4. Все тому, що волевиявлення не відбулося на тимчасово окупованих територіях, а під час другого – фіксували порушення.

Скільки балів отримала Україна

Справедливе виборче законодавство – 2 з 4 балів;

можливість створювати нові політичні партії – 3 бали;

можливість для опозиції збільшити свою підтримку – 3 бали;

чи вільна українська політика від впливу інших сил – 2 бали;

чи мають усі верстви населення повні політичні права – 3 бали;

наскільки надійні та ефективні захисні засоби проти корупції – 1 бал;

прозорість уряду – 1 бал;

існування вільних ЗМІ – 2 бали;

можливість вільно говорити про свою віру – 3 бали;

рівень академічної свободи – 3 бали;

можливість вільно висловлювати свої погляди на делікатні теми – 3 бали;

рівень свободи зібрань – 2 бали;

рівень свободи організацій, які займаються правами людини – 2 бали;

незалежна судова система – 1 бал;

рівень розгляду кримінальних та цивільних справ – 1 бал;

рівень захисту від застосування фізичної сили – 1 бал;

гарантія рівного ставлення до різних верст населення – 2 бали;

можливість заснувати власний бізнес без чужого впливу – 2 бали;

рівень захисту людей від економічної експлуатації – 2 бали.