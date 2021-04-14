Freedom House вніс Україну до "частково вільних" країн
Результати щорічного дослідження "Стан свободи в світі" свідчать про те, що Україна є "частково вільної" країною. Так, за шкалою демократичної свободи наша держава набрала 60 зі 100 можливих балів
Джерело:Freedom House
Деталі дослідження
Україна набрала 26 з 40 балів у сфері політичних прав. У категорії цивільних свобод – 34 з 60 балів.
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До речі, минулого року Україна загалом набрала на 2 бали більше – 62.
За даними дослідження вибори Президента України відбулися чесно. Однак справедливим голосування на парламентських та місцевих виборах визнали на 3 бали з 4. Все тому, що волевиявлення не відбулося на тимчасово окупованих територіях, а під час другого – фіксували порушення.
Скільки балів отримала Україна
- Справедливе виборче законодавство – 2 з 4 балів;
- можливість створювати нові політичні партії – 3 бали;
- можливість для опозиції збільшити свою підтримку – 3 бали;
- чи вільна українська політика від впливу інших сил – 2 бали;
- чи мають усі верстви населення повні політичні права – 3 бали;
- наскільки надійні та ефективні захисні засоби проти корупції – 1 бал;
- прозорість уряду – 1 бал;
- існування вільних ЗМІ – 2 бали;
- можливість вільно говорити про свою віру – 3 бали;
- рівень академічної свободи – 3 бали;
- можливість вільно висловлювати свої погляди на делікатні теми – 3 бали;
- рівень свободи зібрань – 2 бали;
- рівень свободи організацій, які займаються правами людини – 2 бали;
- незалежна судова система – 1 бал;
- рівень розгляду кримінальних та цивільних справ – 1 бал;
- рівень захисту від застосування фізичної сили – 1 бал;
- гарантія рівного ставлення до різних верст населення – 2 бали;
- можливість заснувати власний бізнес без чужого впливу – 2 бали;
- рівень захисту людей від економічної експлуатації – 2 бали.
Що відомо про Freedom HouseFreedom House – це міжнародна неурядова організація. Щороку вона випускає дослідження про стан політичних та громадянських свобод в країнах світу. З 1978 року FH випускає щорічні доповіді "Свобода у світі", в яких аналізується стан справ з політичними правами і громадянськими свободами в різних державах. Організація присвоює відповідні рейтинги, за якими країни поділяються на "вільні", "частково вільні" та "невільні".
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