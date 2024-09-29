Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза официально утвердил Фридриха Мерца своим кандидатом на пост канцлера во время парламентских выборов в 2025 году. Потенциальный глава Германии высказался относительно политики союзников в войне в Украине.

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"Шольц никогда хотел, чтобы Украина победила Россию"

По словам Мерца, на сегодня баланс сил после двух с половиной лет войны не в пользу Украины. "Он довольно ужасный и очень трезвый", – уточнил политик. Он выразил сожаление по поводу того, что невозможно повернуть время вспять. По его мнению, союзники действовали слишком поздно и сделали слишком мало для помощи Украине.

Мерц припомнил заявление Шольца, которое тот высказал через 3 дня после начала полномасштабного вторжения. Тогда канцлер не сказал, что Германия помогает выиграть войну Украине. Он заявил, что она помогает ей не проиграть.

Целью помощи Украине для Шольца никогда не была победа над Россией. Канцлер считал, что это невозможно.

Между тем для Мерца победа означает, что Украина должна восстановить суверенитет над собственной территорией, и Россия должна прекратить нападения на эту страну.

Мы должны сделать все, чтобы Россия воспринимала продолжение военной агрессии как нечто безнадежное. А мы к этому достаточно далеки,

– подытожил Мерц.

Напомним, что недавно Олаф Шольц заявил, что не одобряет смягчение ограничений на использование украинской армией немецкого оружия для ударов по территории России, поскольку это противоречит его личной позиции.