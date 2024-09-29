Консервативний блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу офіційно затвердив Фрідріха Мерца своїм кандидатом на посаду канцлера під час парламентських виборів у 2025 році. Потенційний очільник Німеччини висловився щодо політики союзників у війні в Україні.

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"Шольц ніколи хотів, аби Україна перемогла Росію"

За словами Мерца, на сьогодні баланс сил після двох з половиною років війни не на користь України. "Він досить жахливий і дуже тверезий", – уточнив політик. Він висловив жаль з приводу того, що неможливо повернути час назад. На його думку, союзники діяли надто пізно та зробили надто мало для допомоги Україні.

Мерц пригадав заяву Шольца, яку той висловив через 3 дні після початку повномасштабного вторгнення. Тоді канцлер не сказав, що Німеччина допомагає виграти війну Україні. Він заявив, що вона допомагає їй не програти.

Метою допомоги Україні для Шольца ніколи не була перемога над Росією. Канцлер вважав, що це неможливо.

Тим часом для Мерца перемога означає, що Україна повинна відновити суверенітет над власною територією, і Росія має припинити напади на цю країну.

Ми маємо зробити все, щоб Росія сприймала продовження військової агресії як щось безнадійне. А ми до цього досить далекі,

– підсумував Мерц.

Нагадаємо, що нещодавно Олаф Шольц заявив, що не схвалює пом'якшення обмежень на використання українською армією німецької зброї для ударів по території Росії, оскільки це суперечить його особистій позиції.