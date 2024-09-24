Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів про зустріч Володимира Зеленського та Олафа Шольца в ефірі телемарафону. Цікаво, що 23 вересня уже була одна зустріч лідерів. За словами Зеленського, "говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим".

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Що відомо про закриту зустріч Зеленського та Шольца

Була зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоправда, лідери вирішили провести її у форматі повного тет-а-тет, навіть без перекладачів – абсолютно за зачиненими дверима. Відповідно, через такий формат нічого публічного із цієї зустрічі винести не можна,

– повідомив Никифоров.

Іще були розмови з Джорджею Мелоні (говорили про відновлення України) та Метте Фредеріксен (мовилося про інвестиції в оборонно-промисловий комплекс).

Цікаво! У ЗМІ написали, що Німеччина готує зустріч Байдена, Шольца, Макрона та Стармера. Це може відбутися під час візиту Байдена до Німеччини 10 – 12 жовтня.

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Попереду розмова з Байденом

Головна мета візиту президента до США – передати план перемоги Байдену, обом кандидатам та Конгресу. На полях ООН 25 вересня відбудеться коротка зустріч Зеленського та Байдена, а велика зустріч має бути 26 вересня. Від цих подій чекають найбільшого результату.