Зокрема, ідеться про глав Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України. Про це виданню Spiegel повідомили в урядових колах Берліна.

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Зустріч у форматі "четвірки"

Очільник США приїде до країни з візитом з 10 по 12 жовтня.

За інформацією видання, уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні.

Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

У виданні зазначили, що Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

За період перебування на посаді це буде другий візит до Німеччини чинного президента США, проте перший державний.

Джо Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії.