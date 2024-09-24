Лідер республіканців заявив 23 вересня, що президент України нібито прагне, щоб на президентських виборах у США 2024 року перемогла Камала Гарріс. Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що це, ймовірно, "вкид" від Трампа, щоб зіпсувати можливу зустріч.

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Україні необхідний діалог

Володимир Огризко зауважив, що Україні, однозначно, необхідна зустріч з обома кандидатами у президенти, адже нам важлива двопартійна підтримка. Мовиться про всебічну співпрацю і в Конгресі, і в Сенаті США.

Саме тоді буде безпрограшний варіант. Нам (Україні – 24 Канал) безумовно потрібен Трамп та Гарріс, як кандидати. Тому я думаю, що зараз наше посольство у США працює над тим, щоб така зустріч відбулась,

– висловився ексміністр закордонних справ України.

Він наголосив, що це в американських та українських інтересах.

Зустріч із Трампом

За словами Володимира Огризка, Зеленський під час зустрічі із Трампом міг би багато йому запропонувати, адже кандидат від республіканців перш за все бізнесмен.

У нас є безліч варіантів, аби запропонувати Трампу щось, що матиме для нього користь. Невипадково Зеленський відвідав завод, який виробляє озброєння,

– сказав він.

Таких заводів у США багато. Україна може робити там замовлення на сотні мільярдів доларів.

"Трампу можна запропонувати це в обмін на зброю та спільну перемогу. Йому від цього буде складно відмовитись, бо це може викликати величезний політичний внутрішньоамериканський бунт", – зазначив ексміністр.