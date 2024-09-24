В частности, речь идет о главах Франции и Британии, чтобы обсудить поддержку Украины. Об этом изданию Spiegel сообщили в правительственных кругах Берлина.

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Встреча в формате "четверки"

Глава США приедет в страну с визитом с 10 по 12 октября.

По информации издания, правительство также планирует пригласить в Германию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране.

Встреча в так называемом формате "четверки", скорее всего, будет касаться прежде всего поддержки Украины.

В издании отметили, что Байден также планирует посетить военную базу США в Рамштайне.

За период пребывания а должности это будет второй визит в Германию действующего президента США, однако первый государственный.

Джо Байден совершил свой первый двусторонний визит в Германию как президент США в 2022 году на саммите G7 в Эльмау в Баварии.