Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что одним из возможных шагов может стать создание европейских войск, что крайне важно для Украины. Ведь после недавней перепалки в Овальном кабинете гарантий безопасности от США, вероятно, не стоит ожидать.

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Пришло время Фридриха Мерца

"В большую политику Европы придет лидер, который может изменить все", – предположил Давидюк.

Европа уже поняла, что США могут уйти, именно поэтому необходимы новые лидеры, способные изменить баланс сил в регионе. Один из таких политиков – будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, который, по словам политолога, "может стать настоящим глотком свежего воздуха для Европы".

Давидюк отмечает, что Ангела Меркель одержала победу в 2005 году не совсем честным путем, когда Мерц проиграл выборы. Теперь же он, наконец, получил свою возможность и сможет навести порядок без влияния Владимира Путина и чрезмерных надежд на поддержку Дональда Трампа.

Мерц активно выражает здоровые и важные для Европы заявления, в частности по созданию собственных европейских войск,

– отметил Давидюк.

Это даст Украине шанс, ведь если США не смогут предоставить гарантий безопасности, Европа будет вынуждена искать другие пути для обеспечения своей обороны и обороны украинцев. В условиях новой реальности Европа будет стремиться стать сильнее, в частности, через усиление военных возможностей.

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Встречи в Лондоне и Брюсселе, на которые приглашен президент Украины Владимир Зеленский, являются важными шагами для развития проукраинской политики в Европе. Давидюк считает, что эти встречи могут стать важным этапом в формировании нового европейского союза, способного обеспечить безопасность без вмешательства США.