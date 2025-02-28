Політолог Микола Давидюк сказав 24 Каналу, що одним із можливих кроків може стати створення європейських військ, що вкрай важливо для України. Адже після нещодавньої перепалки в Овальному кабінеті гарантій безпеки від США, ймовірно, не варто очікувати.

Не пропустіть Зеленський не готовий до миру, – Трамп підбив підсумки зустрічі з президентом України

Прийшов час Фрідріха Мерца

"У велику політику Європи прийде лідер, який може змінити усе", – припустив Давидюк.

Європа вже зрозуміла, що США можуть піти, саме тому необхідні нові лідери, здатні змінити баланс сил у регіоні. Один з таких політиків – майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який, за словами політолога, "може стати справжнім ковтком свіжого повітря для Європи".

Давидюк наголошує, що Ангела Меркель здобула перемогу у 2005 році не зовсім чесним шляхом, коли Мерц програв вибори. Тепер же він, нарешті, здобув свою можливість і зможе навести порядок без впливу Владіміра Путіна й надмірних сподівань на підтримку Дональда Трампа.

Мерц активно висловлює здорові та важливі для Європи заяви, зокрема щодо створення власних європейських військ,

– зазначив Давидюк.

Це дасть Україні шанс, адже якщо США не зможуть надати гарантій безпеки, Європа буде змушена шукати інші шляхи для забезпечення своєї оборони та оборони українців. В умовах нової реальності Європа прагнутиме стати сильнішою, зокрема, через посилення військових спроможностей.

Дивіться також У Білому домі опублікували дивний допис після переговорів Зеленського і Трампа

Зустрічі в Лондоні та Брюсселі, на які запрошено президента України Володимира Зеленського, є важливими кроками для розвитку проукраїнської політики в Європі. Давидюк вважає, що ці зустрічі можуть стати важливим етапом у формуванні нового європейського союзу, здатного забезпечити безпеку без втручання США.