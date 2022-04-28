Об этом глава Офиса Президента 28 апреля сообщил во время презентации для послов иностранных государств Плана действий группы Ермака – Макфола об усилении ограничений против страны-агрессора.

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Мы не настолько наивны, чтобы ожидать, что экономическое давление на страну-агрессора приведет к быстрому завершению боевых действий. Однако этот второй фронт – фронт международных санкций – значительно ограничит захватнические стремления России,

– сказал Андрей Ермак.

Чиновник также добавил, что обычно лучшим пацификатором России становились экономические затруднения.

Санкции против России: коротко

Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России. Ограничения, скорее всего, будут содержать запрет на импорт российской нефти и отключение ряда банков от SWIFT.

В Европейском парламенте уверены, что новые ограничения существенно ударят по Кремлю.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду, 27 апреля, провел онлайн-встречу с послами иностранных государств. Там он представил план ужесточения санкций против России.

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