Про це глава Офісу Президента 28 квітня повідомив під час презентації для послів іноземних держав Плану дій групи Єрмака – Макфола стосовно посилення обмежень проти країни-агресора.

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Ми не настільки наївні, щоб очікувати, що економічний тиск на країну-агресора приведе до швидкого завершення бойових дій. Однак цей другий фронт – фронт міжнародних санкцій – значно обмежить загарбницькі прагнення Росії,

– сказав Андрій Єрмак.

Посадовець також додав, що зазвичай найкращим пацифікатором Росії ставала економічна скрута.

Санкції проти Росії: коротко

Євросоюз працює над шостим пакетом санкцій проти Росії. Обмеження, найімовірніше, міститимуть певну заборону на імпорт російської нафти та відключення низки банків від SWIFT.

У Європейському парламенті переконані, що нові обмеження суттєво вдарять по Кремлю.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у середу, 27 квітня, провів онлайн-зустріч із послами іноземних держав. Там він презентував план посилення санкцій проти Росії.

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