Польский военный погиб вблизи поселка Диброва на Луганщине 13 мая. О смерти Томаша Сенькалы стало известно только сейчас.

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На войне с Россией погиб еще один гражданин Польши

По словам журналистов, Томаш Сенькала находился в Украине с осени прошлого года и служил в Международном легионе. Официальная церемония прощания состоялась на Байковом кладбище в Киеве.

На церемонии прощания с героем присутствовали его собратья, военный капеллан и нынешний консул Польши в Киеве Павел Овад. На кладбище звучали гимны Украины и Польши, а гроб погибшего военного был покрыт флагами двух государств.

Сегодня мы здесь, чтобы попрощаться с военным, который отдал свою жизнь за свободу Украины. Своим присутствием и молитвами мы проявляем благодарность за то, что он сделал для нашей страны. Благодаря воинам Международного легиона весь мир узнал, что мы выстоим и победим в войне с Россией,

– сказал один из выступающих на церемонии прощания.

Военного похоронят в Польше, в Люблинском воеводстве.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!